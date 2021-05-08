القوى الوطنية والإسلامية تدعو الفلسطينيين للانخراط في مواجهة الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني للانخراط الكامل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي في كل مكان في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومناطق 48.

كما ودعت لجنة المتابعة، في بيان لها، الفلسطينيين في الشتات إلى التظاهر أمام السفارات والمؤسسات الدولية وفي كل العواصم العالمية، وأهالي قطاع غزة والشباب الثائر إلى الانطلاق في فعاليات تضامنية وكل أشكال المقاومة الشعبية تضامنًا وإسنادًا لشعبنا العظيم في القدس المحتلة

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن يوم 28 رمضان الذي تنوي فيه عصابات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى هو يوم للمواجهة والاشتباك على كافة نقاط التماس والحواجز والمستوطنات وتحويل هذا اليوم إلى يوم معركة حقيقية تغطي كافة فلسطين

وشدّدت إلى البدء الفوري بإطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بمشاركة الجميع لتقود الهبة الشعبية والجماهيرية في مواجهة الاحتلال والاستيطان على طريق الانتفاضة الشاملة

وطالبت القوى، أبناء الأمة العربية والإسلامية وأنصار الحق والعدالة في كل مكان إلى الخروج للتعبير عن دعمهم واسنادهم لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال كما ندعو الدول العربية إلى التعبير عن موقف واضح ضد ما يدور في القدس من جرائم ضد شعبنا وضد الإنسانية.

وثمنت موقف الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية التي رفضت سياسات الاحتلال في القدس وادانت هجمته الشرسة على شعبنا ونطالب الجميع بالضغط على الاحتلال لإيقاف هذه السياسات الكفيلة بتفجر المنطقة بأكملها