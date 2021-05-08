أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في المملكة العربية السعودية لما يهم من عدد كبير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 -5- 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يخص اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، كذلك يقدم اسعار العملات في العديد من الدول، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في السعودية، ولمعرفة الاسعار تابع للنهاية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 -5- 2021

وقد شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم السبت 8 -5- 2021، وسط صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 -5- 2021

وقد جاءت اسعار الذهب كما يلي:

الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 220.64 ريال (58.84 دولار).

الذهب عيار 21

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)إلى 193.06 ريال (51.48 دولار).

الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ليسجل 165.48 ريال (44.13 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 8 -5- 2021

الذهب الاقتصادي

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 128.70 ريال (34.32 دولار).

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة 6866.25 ريال (1831 دولارا).

الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1,544.45 ريال (411.85 دولار).