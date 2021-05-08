قيمة مقدار زكاة الفطر نقدا عام 2021 في سلطنة عمان .. وحكم اخراجها

إليك قيمة مقدار زكاة الفطر نقدا عام 2021 في سلطنة عمان ، وفي أيام العشر الأخيرة بدأ المواطنين في سلطنة عمان بالبحث عن مواقع الانترنت عن قيمة مقدار زكاة الفطر ، حيث يحرص المسلمون اخراج الزكاة في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الفطر السعيد ، وهنا سنتعرف معًا عن حكم اخراج زكاة الفطر وشروط انفاقها ، تابع معنا .

وحرص طاقم فلسطين اليوم على تنظيم هذه المقالة حول قيمة مقدار زكاة الفطر نقدا في سلطنة عمان عام 2021 ، كما حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان ، ولاقت المقالة اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين .

حكم اخراج زكاة الفطر :

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

شروط اخراج زكاة الفطر :

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

موعد اخراج زكاة الفطر :

ويتم إخراج زكاة الفطر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحديدا في اليوم الأخير من شهر رمضان او اخر يومين، على ان يتم إخراجها قبل حلول اليوم الأول من عيد الفطر.

ولا يجوز اخراج الزكاة الخاصة بعيد الفطر في أول أيام عيد الفطر، وذلك تبعا لما ذكر عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، على ان يحل علينا عيد الفطر المبارك يوم الثالث عشر من شهر مايو 2021.

مقدار قيمة الزكاة في سلطنة عمان 2021 :

مقدار زكاة الفطر لشهر رمضان 2021 في عمان 1:50 دينار عن كل فرد، وطابت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، المواطنين إلى الاسراع في دفعها اما الالكترونية او اعطائها الى رجال الدين وأئمة المساجد لعطائها إلى الفقراء والمساكين لتلبه أحتاتهم.

وتخرج زكاة الفطر عن الصائم في أواخر شهر رمضان المبارك لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك.

ونتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان مقدار زكاة الفطر 2021 في سلطنة عمان، ان تنال اعجابكم .