وقفة تضامنية في دير البلح تضامنًا مع أهالي القدس والشيخ جراح

نظمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم السبت، وقفة مساندة ومناصرة للأهالي في القدس والشيخ جراح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، منددةً بالاعتداءات "الإسرائيلية" ضد المواطنين والمدينة المقدسة.

ودعت الوقفة بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير وفصائل العمل الوطني وحشد من الشخصيات الاعتبارية، الفلسطينيين لصد الاحتلال وإعلان حالة النفير العام.

وقال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو: "نقف اليوم مساندة لأهلنا في القدس والشيخ جراح وما يعانوه من انتهاكات (إسرائيلية) تستهدف تهويد المدينة المقدسة وشطب المعالم الإسلامية".

وأكد الجرو، على مساندة أهلنا في قطاع غزة لإخواننا وأن القدس ستبقى حاضرة وسنبقى مساندين معها بكافة الأشكال والأوقات، وأضاف قائلاً: غزة برجالها وشيوخها ونساءها وأطفالها جاهزين ليدفعوا الثمن من أجل المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في القدس.

وندد بممارسات الاحتلال الصهيوني المتكررة على مدينة القدس والتنكيل بأهلنا في حي الشيخ جراح مؤكداً أن القدس ستبقى إسلامية.

من ناحيته، جدد حمد الحسنات في كلمة الوجهاء على وقوفنا بجانب اهلنا في القدس والشيخ جراح بقدر استطاعتنا مشيدًا بالمواطنين الفلسطينيين بالقدس ومواجهتهم للعنجهية الاسرائيلية بصدورهم العارية, أضاف: لن نترككم إما بمقاومتها وقوتها او بدعائها.

على الصعيد ذاته بين أبو فوزي أبو العراج بكلمة فصائل العمل الوطني والإسلامي أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسندعم اخواننا في القدس متمنيا الفرج القريب لهم والثبات في وجه العدو.







