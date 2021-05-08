سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 8 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في لبنان، حيث يهم الكثير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، لذا تابع المقال للنهاية للتعرف على السعر.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 8 -5- 2021

شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعا، اليوم السبت 8 -5- 2021، في التعاملات المبكرة للسوق الموازية "السوداء".

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي في هذه السوق، 12700 ليرة للشراء، و12750 ليرة للبيع، مقابل نحو 12400 ليرة للشراء، و12460 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 8 -5- 2021

ويشهد القطاع المصرفي في لبنان ازمة مالية بدأت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

ونتيجة لذلك قام المودعون في لبنان بمقاضاة المصارف التي رفضت صرف أموالهم ومنحتها للحكومة، وعليه بدأت الملاحقات القضائية تطارد المتورطين.