القيادي عدنان: اعتادءات قوات الاحتلال على المقدسيين أمس مبيته ومنظمة

اكد القيادي في حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان، اليوم السبت، أن جرمة الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الوحشية ضد المقدسين في المسجد الأقصى والقدس، مبيته ومنظمة من حكومة العدو.

وقال عدنان: "نال الاحتلال من أمة جمعاء بتدنيسه الأقصى المبارك والمصحف الشريف واستهداف المصلين وإفراغ صناديق الذخيرة بوجوههم".

وأضاف القيادي، أن الاحتلال عمد لإخلاء المسجد الأقصى لتقليل عدد معتكفي ليلة القدر هذه الليلة وخاصة ممن تمكنوا من الضفة الدخول لصلاة الجمعة الأخيرة برمضان.

وشدّد عدنان، أن الاحتلال يراهن على إخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين قُبيل حشد المستوطنين في ٢٨رمضان.

وأوضح أن استهداف أبناء شعبنا بعيونهم ورؤوسهم جريمة صهيونية ، مؤكدًا أنها ستفشل بقوته تعالى لردع شعبنا الفلسطيني عن عمارة المسجد الأقصى المبارك.

وذكر قد نال بإذنه تعالى معتكفو المسجد الأقصى المبارك أمس أجر الصلاة والصيام والجهاد وبذل الدم في سبيله تعالى دفاعا عن قبلة المسلمين الأولى ومعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.