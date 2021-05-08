حالة الطقس في مصر خلال أيام عيد الفطر 2021 .. انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس في أيام عيد الفطر السعيد 2021 ، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت الموافق 8 مايو 2021 ، عن حالة الطقس في الجمهورية المصرية في العيد ، في وقت يستعد فيه المصريين استقبال العيد للتعبير عن بهجتهم وفرحتهم بقدومه.

يتوقع موعد انكسار الموجة الحارة، وفق ما قاله مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين.

وستنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، الاثنين هذا الأسبوع، ويظل الانخفاض حتى نهاية الأسبوع وبداية أيام العيد، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج مساء dmc.

وسيسجل النصف الثاني من فصل الربيع درجات حرارة قياسية، وتكون أعلى درجة حرارة خلال العام، وأكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات، أن نسب الرطوبة منخفضة في فصل الربيع عنها في فصل الصيف.

ووصل أعلى درجة العام الماضي وصلت إلى 43 درجة، فيما وصلت هذا العام إلى 42 درجة.

غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ أظهرت ان (أول أيام عيد الفطر المبارك) سيوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا ، بحسب حسابات فلكية اجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وسيسود طقس الخميس 13 مايو "أول أيام عيد الفطر" معتدل على القاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

حالة الطقس في القاهرة خلال عيد الفطر السعيد 2021

وتكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية على القاهرة و الوجه البحري، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 35 – 36 درجة مئوية، وبحسب خبراء الطقس، ستتراوح درجات الحرارة على جنوب الصعيد بين 39 – 40 درجة مئوية.

ولتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرار، نصح خبراء في هيئة الأرصاد، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إضافة إلى ضرورة ارتداء ملابس قطنية، تفاديًا آثار ارتفاع الحرارة.