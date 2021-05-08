لبنان يندد باعتداءات الاحتلال الوحشية بحق القدس

ندد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم السبت باعتداءات الاحتلال بالقدس، قائلا "في يوم القدس نزفت القدس من جديد، وستبقى تنزف ما دام مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق سائدا".

وأضاف عون :"إذا كان السلام هو الهدف فليتذكر الجميع وبخاصة المجتمع الدولي، أن لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام للحقوق".

بدورها أدانت وزارة الخارجية اللبنانية هجمة الاحتلال التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة، بما يشمل تهجير أبناء حي الشيخ جراح على ايدي المستوطنين تحت مرأى العالم بأسره، في سلوك لا يختلف عن ممارسات التطهير العرقي.