سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8-5-2021، ويقد لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال اسعار الذهب في سوريا، حيث تهم الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار العملات والذهب وغيرها، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8-5-2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 8 -5- 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة"، في حين صعدت اسعار المعدن الاصفر في السوق الموازية السورية.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8-5-2021

وقد جاءت الاسعار كالتالي:

الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا نحو 148 ألف ليرة للشراء، و147 ألفا و500 ليرة للبيع.

الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 126 ألفا و857 ليرة للشراء، ونحو 126 ألفا و357 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 8-5-2021

الذهب عيار 24

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السورية غير الرسمية نحو 178 ألفا و44 ليرة للشراء، و183 ألفا و332 ليرة للبيع.

و جاء سعر جرام الذهب عيار عند 113 ألف و149 ليرة للشراء، و116 ألفا و510 ليرات للبيع.