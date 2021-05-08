"كورونا فلسطين".. تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 13 حالة وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2005 حالات تعافٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن الصحة سجلت 4 وفيات في الضفة الغربية في كل من: " نابلس 1، الخليل 2، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة".

وأضافت الكيلة، ان "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " نابلس 49، سلفيت 4، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قلقيلية 3، طولكرم 9، جنين 8، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 10، طوباس 1، بيت لحم 2"، قطاع غزة 398.

وذكرت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس 119، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، الخليل 50، قلقيلية 0، طولكرم 109، جنين 51، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 0، طوباس 15، بيت لحم 10"، قطاع غزة 1643.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 201 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطُعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 266,472 بينهم 193,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ووصل إجمالي عدد المواطنين المطعمين في المحافظات الشمالية: 228,304، والجنوبية: 38,168.