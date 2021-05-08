أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8/5/2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت8/5/2021 ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث صعد الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا مستويات 1830 دولارا، وفق سعر إغلاق الأسواق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ فبراير 2021، بنسبة ارتفاع تتجاوز 1.5 % خلال هذا الأسبوع فقط، مقابل 1790 دولار بمستهل تعاملات يوم الخميس الماضى.

شهد سعر الذهب في مصر عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، ويبلغ الذهب عيار 24 سعر 905.25 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 سعر 678.75 جنيه للجرام، ويبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر6336 جنيها.

وقد توجد بعض الفروق في سعر الذهب بمصر، من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخري بقيمة من جنيه إلى جنيهين فقط، وهي قيم غير مؤثرة في مجريات تداول الذهب في مصر.

وكان سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات مستهل تعاملات أمس الجمعة، ليرتفع عيار 21 لمستوى 788 جنيها للجرام، وفي التداولات المسائية ارتفع 4 جنيهات أخرى ليسجل الذهب 792 جنيها للجرام، وهو السعر المستمر معنا في تداولات اليوم السبت.