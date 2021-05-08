مصر تدين اقتحام المسجد الاقصى وتوجه رسالة لشرطة الاحتلال

دعت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت 8-5-2021 "قوات الاحتلال الإسرائيلي" لتحمل المسؤولية الكاملة وفق القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية ووقف انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك..

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أعرب عن بالغ ادانة الجمهورية واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمصلين.

وأكد حافظ، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودان المساعي الإسرائيلية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.