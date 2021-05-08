الصحة بغزة تعلن عن عدد وفيات واصابات كورونا وتوضح عدد الحالات الخطيرة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 8-5-2021 عن وفاة 9 حالات واصابة 398 حالة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان لها، أن الطواقم الطبية المتخصصة لفيروس كورونا أجرت فحصًا مخبريًا لـ 1525 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة الـ 9 رفعت اجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس 2020 الى 946 حالة وفاة

بينما ارتفع اجمالي عدد الاصابات بعد تسجيل 398 اصابة جديدة بفيروس كورونا إلى 104385 اصابة منذ مارس العام الماضي.

فيما تعافى 1643 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع اجمالي المتعافين 96130 حالة.

وأشارت إلى أن 206 حالات تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، و158 حالة خطيرة وحرجة.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد جرعات لقاح كورونا، أشارت إلى أن 110400 جرعة وصلت للقطاع وهي تكفي ل 55200 شخص، مبينة ان 38168 شخص تلقوا اللقاح.