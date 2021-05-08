من هي الولاية السودانية المتاخمة لمصر التي تستعد لسقوط الصاروخ الصيني على أراضيها؟

تستعد ولاية سودانية اليوم السبت 8/5/2021 خلية طوارئ لمواجهة احتمال سقوط الصاروخ الصيني الذي خرج عن مساره.

وقالت حكومة الولاية الشمالية المجاورة لدولة مصر أنها تلقت معلومات من الحكومة الانتقالية باحتمال سقوطه شمال السودان صباح السبت، وفق موقع تاق برس السوداني (خاص).

وتابعت الحكومة المحلية “استنادا على تلك المعلومات شرعت حكومة الولاية الشمالية في اجتماعات عاجلة لوضع الترتيبات اللازمة بشأن الصاروخ الخارج عن المسار وتلافيا لأي آثار قد تحدث جراء سقوطه بإحدى مناطق الولاية”.

وكونت الحكومة لجنة لإدارة الأزمة من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، والقوات النظامية، ووزارة المالية، ولجان المقاومة والحرية والتغيير والأجهزة الإعلامية وممثل منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأكدت أن الغرفة المعنية بإدارة الأزمة ستكون في حالة انعقاد دائم بأمانه حكومة الولاية، مشددة على تسخير كافة الإمكانيات لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أية آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ.

والجمعة أعلنت السلطات الصينية توقعها سقوط حطام صاروخ “لونغ مارش – 5 واي 2” المحلي، الذي فقدت السيطرة عليه بعد إطلاقه، على الأرض خلال اليومين القادمين.

السلطات الصينية أعلنت الجمعة توقعها سقوط حطام الصاروخ على الأرض خلال اليومين القادمين

وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الصين صاروخ “لونغ مارش – 5” إلى الفضاء، بهدف استخدامه في إطلاق قمر الاتصالات “شيجيان-18 ” في يونيو/ حزيران المقبل، وفق وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية.