توقعات بموعد ارتطام الصاروخ الصيني بالأرض

أكدت الدكتورة رشا غنيم أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" للمعهد القومى للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصينى، أن الصاروخ اتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض، حاليا يدور إلى 160 كيلو متر عن الأرض، مما يجعله يدور دورة كاملة حوال الأرض، وسيحاول الدخول مرة أخرى للأرض خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتفاعله مع الغلاف الجوى ومن المتوقع أن يسقط ويتحطم فى نقطة غير محددة بين يوم 8 إلى 10 مايو، ولا يمكن تحديد نقطة سقوطه تحديدا، لكن تم رصد أنه يتأرجح بشكل عادى.

وتابعت: نتيجة لأكثر من 50 من الرحلات الفضائية، أصبح الفضاء مليئ بالأحطام وآلاف من الأجسام المتطايرة حول الأرض، ومن الممكن أن يدخلوا مرة أخرى للغلاف الجوى دون أى تحذيرات سابقة، ومن الممكن أن يكون هناك مزيدا من الأجسام من النفايات الفضائية غير المرصودة والتى تمثل خطرا أيضا، وتم رصد الأسبوع الجارى حوالى من 13 ألف إلى 19 ألف جسم من النفايات، مشيرة إلى نسبة الارتطام بمناطق مأهولة بالسكان ضعيفة، مؤكدة أن تلك الحوادث متكررة ولا مجال للذعر.

كان قد كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.