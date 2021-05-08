الكويت: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد الخطير في الأقصى وعواقبه

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:02 ص
08 مايو 2021
الاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى.jpg
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أدانت دولة الكویت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، الليلة الماضية، أن ھذا الاقتحام تحد سافر لمشاعر المسلمین في العالم والقانون الدولي ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأوضحت أن استفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي تعرض أبناء الشعب الفلسطيني للخطر وتنذر بتصعيد للعنف الأمر الذي یتطلب تحركا دولياً سریعا لوضع حد لهذه الإستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وسلامته.

 

وحملت الخارجية الكويتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولیة هذا التصعيد الخطير وما سیترتب عليه من عواقب.

 

 

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