طقس فلسطين اليوم السبت: أجواء صيفية حارة وتحذيرات من التعرض للشمس

توقع طقس فلسطين اليوم السبت 8-5-2021 أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة الى حارة جداً بوجه عام نهاراً.

أما في ساعات المساء والليل فقد توقع طقس فلسطين أن تصبح الأجواء معتدلة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم غدًا الأحد من المتوقع أن يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 8-10 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة بشكل مبكر مع ساعات الصباح ، ثم تصبح حارة جداً خلال ساعات الظهيرة في كافة المناطق بما فيها السواحل والسهل الساحلي.

في ساعات المساء والليل تبقى الحرارة مرتفعة بشكل لافت فوق معدلاتها، وخلال ساعات الليل المتأخر تعتدل الأجواء نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم الاثنين يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، مع تواجد للسحب العالية في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة السرعة.

أما يوم الثلاثاء المقبل يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.