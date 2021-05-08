شيخ الأزهر: الاعتداء على المصلين في الاقصى ارهاب صهيوني في ظل صمت مخزٍ

أكد شيخ الازهر أحمد الطيب اليوم السبت 8/5/2021 ، ان اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمات الله بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله - إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ.

وقال الشيخ الطيب ان الأزهر الشريف، علماءً وطلابا، يتضامنون كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة