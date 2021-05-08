أبو مرزوق يدعو الفلسطينيين لإشعال خطوط التماس والمواجهة مع الاحتلال ودعم المقدسيين

دعا نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل لإشعال خطوط التماس والمواجهة مع العدو والزحف لدعم المرابطين في المسجد الاقصى، وطالب الفلسطينيين في قطاع غزة والخارج لمناصرة ابناء القدس بكافة السبل وحشد الطاقات للمواجهة الكبرى مع الاحتلال.

وأكد أبو مرزوق، في تصريح صحفي، أن العدو الصهيوني سيتحمل ثمن اعتدائه على مدينة القدس وتنديسه للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، مشدّد "نحن قادرون على ردعه ورسم معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال".

واعتبر الصمت العربي والإسلامي في دعم وإسناد المقدسيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، "هو من يزيد من عنجهية الاحتلال وتغوله في الاعتداء على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني وتهويد القدس".

وتوجه أبو مرزوق، بالتحية للمجاهدين المرابطين في المسجد الاقصى الذين يدافعون عن كرامة أمة بأكملها.

كما ودعا نائب "حماس" العالم العربي والاسلامي للوقوف بوجه هذا الاحتلال وممارساته الهمجية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وقبلة المسلمين الاولى.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن أعداد الإصابات بين المواطنين قد ارتفع في مواجهات الأقصى مع قوات الاحتلال حتى الآن إلى 205 مصابًا، نقل منهم 88 إلى المستشفيات، علمًا أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في باحات القدس وعند أبوابه.

واعتدت قوات الاحتلال بقنابل الصوت على الأطباء والمرضى في عيادة القدس في المسجد الأقصى بشكل "همجي" أثناء معالجة المصابين، ما أسفر عن وقوع إصابات بمن كانوا داخله، فيما حاصر الاحتلال النساء والأطفال داخل مصلى قبة الصخرة, وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاههم وبعشوائية.