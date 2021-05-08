إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال عمدًا في قلقيلية

أصيب فجر اليوم السبت، شابًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بان "القوات الإسرائيلية" أصابت شاب برصاصة في الرأس عمدًا خلال المواجهات المندلعة قلقيلية، الرافضة لانتهاكات الاحتلال في القدس والضفة المحتلتين.

وأشار عيان، إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى.

في حين، تشهد مدينة القدس وضواحيها، اشتباكات متصاعدة مع قوات الاحتلال رفضًا لانتهاكاته ضد المصلين والمسجد الأقصى والقدس وحي الشيخ جراح، الذي يسعى لتهجير سكانها.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن أعداد الإصابات بين المواطنين قد ارتفع في مواجهات الأقصى مع بين قوات الاحتلال حتى الآن إلى 205 مصابًا، نقل منهم 88 إلى المستشفيات.