الاب مانويل مسلم: ما يجري بالقدس نكبة جديدة تضاف لنكبات الشعب الفلسطيني

اكد راعي كنيسة اللاتين وعضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم ان ما يحدث بالمسجد الأقصى والقدس نكبة جديدة تضاف لنكبات الشعب الفلسطيني، والمقدسيون يقاتلون من أجل كرامتهم ومقدساتهم وبيوتهم فالمعركة من أجل الأرض والإنسان والدين.

و اوضح الاب مسلم في تصريح اذاعي له الجمعة ان الاحتلال يحاول السيطرة على كل القدس لتمرير مخططات تصفوية.

و دعا مسلم رجال الدين المسيحيين بالتوجه فورا إلى المسجد الأقصى وعلينا إثبات إخوتنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

و اضاف: "القدس تجتمع فيها المسجد الأقصى المقدس للمسلمين وكنيسة القيامة المقدسة للمسيحيين، لذلك أناشد الكل بتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الاحتلال بكل قوة".

و اكد الاب مانويل مسلم أن معركتنا مع الاحتلال سننتصر بها لأننا أصحاب أخلاق مقابل سوء أخلاق العدو ومستوطنيه، ولا يوجد غازي عبر التاريخ جاء للقدس إلا وقد هزم أمام عنفوان أهلها.