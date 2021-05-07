سعر صرف الدولار في ليبيا اليوم السبت 8 مايو 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.12 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.05 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.95 دينار.

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15.

و سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 للبيع و4.47 للشراء.

و بلغ سعر صرف اليورو 5.40 للبيع و5.37 للشراء