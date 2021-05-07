سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 8 مايو 2021

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية والأسواق اليوم السبت 8 مايو 2021.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1480 دينارا للشراء، و1490 دينارا للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1484.50 دينار، وهو نفس السعر في الحارثية، بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1486.50 دينار، وهو نفس السعر في السليمانية.

وسجل سعر الدولار في البصرة نحو 1483.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في دهوك نحو 1487.50 دينار.

من جهة اخرى سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي السبت 8 مايو 2021، نحو 1789.03 دينار للشراء، و1759.24 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2057.16 دينار للشراء، و2024.03 دينار للبيع.

و سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 392.35 دينار للشراء، و385.71 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 400.62 دينار للشراء، و394.05 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4886.57 دينار للشراء، و4808.77 دينار للبيع.