استقرار سعر الذهب في السوق السورية اليوم السبت 8-5-2021

ثبتت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 8 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة"، في حين صعدت اسعار المعدن الاصفر في السوق الموازية السورية.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا السبت 8 مايو نحو 148 ألف ليرة للشراء، و147 ألفا و500 ليرة للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 126 ألفا و857 ليرة للشراء، ونحو 126 ألفا و357 ليرة للبيع.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السورية غير الرسمية نحو 178 ألفا و44 ليرة للشراء، و183 ألفا و332 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 155 ألفا و858 ليرة للشراء، و160 ألفا و487 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 133 ألفا و672 ليرة للشراء، و137 ألفا و642 ليرة للبيع.

و جاء سعر جرام الذهب عيار عند 113 ألف و149 ليرة للشراء، و116 ألفا و510 ليرات للبيع.