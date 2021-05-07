د. الهندي يدعو للنفير للمسجد الاقصى و عدم مغادرته

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى النفير للمسجد وعدم المغادرة والتناوب في السهر على الأقصى حتى الثامن والعشرين من رمضان.

كما دعا الهندي في تصريح له مساء اليوم الجمعة كل شرفاء الأمة إلى مساندة اهل القدس والوقوف معهم وفضح جرائم العدو بحق المصلين وأهل القدس، وخاصه في حي الشيخ جراح بكل الوسائل الممكنة.

و اوضح أنه ما كان للعدو وقطعان مستوطنيه ان تجرأوا على أهلنا في القدس في ظل النفير.

يشار الى ان قوات الاحتلال اعتدت مساء اليوم الجمعة على المصلين في المسجد الاقصى، و اطلقت القنابل الصوتية و اعتدت عليهم بالضرب مما اسفر عن وقوع عشرات الاصابات في صفوف المواطنين.

و بلغ عدد المصابين جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بمدينة القدس، الجمعة، إلى 53 بالرصاص المطاطي، إضافة لعشرات بحالات اختناق.