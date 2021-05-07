ارتفاع اسعار الذهب في العراق اليوم السبت 8 مايو 2021

سجل سعر الذهب في العراق اليوم السبت 8 مايو 2021، و ذلك تزامنا مع صعود المعدن النفيس عالميا.

و كانت أسعار الذهب ارتفعت حول العالم، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، إلى نحو 86 ألفا و106 دنانير (58.92 دولار).

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 22 إلى نحو 78 ألفا و931 دينارا (54.01 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 75 ألفا و345 دينارا (51.55 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فسجل نحو 64 ألفا و581 دينارا (44.19 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعا إلى نحو 50 ألفا و229 دينارا (34.37 دولار).

فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 12، إلى نحو 43 ألفا و53 دينارا (29.46 دولار).

وقفز سعر أوقية الذهب، إلى نحو 2 مليون و677 ألفا و906 دنانير ( 1832 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 602 ألف و759 دينار (412.42 دولار).