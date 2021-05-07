بالفيديو 205 اصابة في اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الاقصى والشيخ جراح

افاد مراسلنا في القدس المحتلة مساء اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين داخل المسجد الاقصى بالقنابل الصوتية، و اعتدت عليهم بالضرب

و بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني، فقد سجلت 205 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى والشيخ جراح وباب العامود، ونقلت طواقمها ٨٨ إصابة للمستشفى .

واشار الهلال الاحمر، إلى أن من بين الاصابات اصابة حرجة في الرأس لشاب من مدينة الناصرة خلال تصدي المواطنين لهجوم قوات الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى المبارك.

و كانت قوات الاحتلال اغلقت طريق الواد في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول باتجاه المسجد الأقصى عقب أذان المغرب.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الطريق بحواجز عسكرية ومنع وصول الصائمين القادمين للإفطار في المسجد الأقصى من الدخول عبره، واستخدم الأسلحة لترهيبهم وإجبارهم على الابتعاد عن المكان.