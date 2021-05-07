اليمنيون يحيون يوم القدس العالمي باكبر تجمع وسط العاصمة صنعاء

أحيا الشعب اليمني، اليوم الجمعة، يوم القدس العالمي في 48 ميداناً وساحة في صنعاء و15محافظة، وهي المرة الأولى التي تسجل هذا العدد.

وقال قائد حركة أنصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي إن "الشعب اليمني سباق في حمل راية القدس والقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى "عظمة الموقف الذي يتخذه الشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية، والتي تزعج العدو الصهيوني ويعبر عن قلقه من الشعب اليمني في مناسبات مختلفة".

واحتضنت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى عصر اليوم الجمعة في شارع الستين الشمالي، حيث تشهد حضوراً غير مسبوق من أبناء العاصمة صنعاء إحياء ليوم القدس.

وأكد البيان الختامي للتظاهرات أن "الشعب اليمني مستمر في مناصرة الشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين".

ودعا البيان "الشعوب العربية للتحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني"، كما دعا "القوى والفصائل الفلسطينية للوحدة ومواجهة العدو الاسرائيلي".

ودان البيان هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، مؤكداً الدعم للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.