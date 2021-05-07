السيد نصر الله يطمئن محبيه: وضعي الصحي جيد ولست مصابا بكورونا

كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي والتي يتطرق فيها لهذه المناسبة واخر التطورات على الساحة الفلسطينية والاقليمية واللبنانية.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: وضعي الصحي جيد ولست مصابا بالكورونا وإنما فقط لدي إلتهاب بالقصبة الهوائية ما يتسبب بالسعال.

وقال السيد نصرالله في خطاب متلفز اليوم الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي: الثورة الاسلامية في ايران ملتزمة بإحياء يوم القدس العالمي منذ ايام الامام الخميني واليوم في ايام الامام الخامنئي وهي ليست مسألة تكتيكية او سياسية وإنما هي مسألة عقائدية وحق مطلق لا يمكن ان يتبدل.

واضاف السيد نصر الله: عندما نقول مسألة عقائدية فإن الانسان لا يتخلى عن إلهه ولا دينه وعقيدته واليوم هو يوم التعبير عن الموقف الثابت.

وتابع: اليوم هو يوم التعبير عن الموقف الثابت. وجرت العادة في يوم القدس العالمي ان نطل على البيئة الاستراتيجية بالمنطقة بما يحيط في فلسطين المحتلة وكيان العدو ومحور المقاومة وافق الصراع، ونتحدث بما يرتبط في هذا الجانب. واليوم سأضيف حديث له صلة بلبنان من البوابة الاسرائيلية (ترسيم الحدود والمناورة الاسرائيلية المقبلة).