طهران تحيي يوم القدس العالمي بحرق العلم "الإسرائيلي" ومسيرة سيّارة

انطلقت الفعاليات الشعبية لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع باقي المحافظات الإيرانية في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

انطلقت الفعاليات الشعبية لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع باقي المحافظات الإيرانية في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولطالما شارك الشعب الإيراني طيلة 40 سنة في مسيرات احياء يوم القدس العالمي بشكل كبير الا ان الظروف الصحية هذا العام وجائحة كورونا تغيّر المشهد حيث هناك فعاليات تجري على المنصات الرقمية بشكل واسع لدعم القضية الفلسطينية.

وشارك الإيرانيون في مسيرة سيارة عبر مركباتهم ودراجاتهم النارية بمناسبة في هذا اليوم، ونزل المشاركون إلى الشارع بمبادرة منهم رغم الحظر المفروض على التجمعات، فرفعوا الأعلام الفلسطينية والإيرانية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي في "ميدان فلسطين" وسط طهران، كما رددوا هتافات "الموت لأميركا الموت لإسرائيل".

وعلى موقع تويتر انتشرت أيضاً صوراً لأطفال إيرانيين يشاركون في إحياء يوم القدس، وحملوا الاعلام الفلسطينية، يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت سابقاً أن هذا العام لن يشهد فعاليات شعبية أو مسيرات بمناسبة يوم القدس بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا في ايران.