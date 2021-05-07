نتائج القبول للنساء للوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات 2021 والوثائق المطلوبة

نتائج القبول للنساء للوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات 2021، حيث ترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، نتائج القبول للمتقدمات في وظيفة مكافحة المخدرات، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم، بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات برتبة جندي للكادر النسائي، مؤكدة بأن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول تم إتاحتها بالفعل من خلال منصة أبشر توظيف الإلكترونية.نتائج القبول للنساء للوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات 2021

نتائج القبول للنساء للوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات 2021

وفي سياق ذلك أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بأنه تم الانتهاء من رفع نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات برتبة جندي للكادر النسائي على منصة أبشر ـ توظيف الإلكترونية.

نتائج القبول للنساء للوظائف العسكرية في مكافحة المخدرات 2021

واوضحت أن الحضور سوف يكون بمقر المقابلة الشخصية بلجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض ، وذلك بالعنوان الآتى ” طريق الدمام شرق الرياض بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني”، مؤكدة علي ضرورة الحضور بالموعد المحدد مع التأكد من إحضار جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة.

يجب إحضار الوثائق التالية:

نتيجة القبول أي نموذج موعد المراجعة المطبوع من خلال من منصة أبشر توظيف.

أصل بطاقة الهوية الوطنية مرفقة بصورتين منها.

صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة ويتضمن أسم والدتها.

صورة من سجل الأسرة إذا كانت متزوجة.

صورة معتمدة تضمن علي العنوان الوطني.

أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مرفقة مع صورتين منها مصدقة.

أصل الشهادات الإضافية سواء بكالوريوس أو دبلوم، وفقاً لما تم تسجيله بمنصة أبشر التوظيف مرفقة مع صورة مصدق عليها.

السجل الأكاديمي للشاهدة الإضافية مرفقة مع صوره منها.

صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة موضح بها درجة نتيجة الاختبار.

شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات علي المؤهل من خارج المملكة.

ملف لحفظ المستندات المطلوبة وقلم أزرق جاف.

وقد نوهت المديرية العامة بأنه يمنع اصطحاب المرافقين، ويمنع الدخول بالحقائب، وأن المتقدمة عليها القدوم مع حافظة البطاقة وملف المستندات فقط، وعلى جميع المتقدمين الدخول لموقع منصة أبشر ـ التوظيف الإلكتروني للإطلاع على نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول.