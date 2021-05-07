القائد خامنئي: موازين القوى تغيرت بقوة لصالح الفلسطينيين

قال المرشد الإيراني القائد علي خامنئي إن "إسرائيل" ليست دولة بل معسكراً للارهاب ضد الفلسطينيين.

وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي شدد القائد خامنئي على أن موازين القوى تغيرت اليوم لصالح العالم الإسلامي، مضيفاً أن تكامل المسلمين حول محور القدس هو كابوس للكيان الصهيوني.

كما سأل "أي منطق أكثر سُخفاً وهزالاً من المنطق الواهي لتأسيس الكيان الصهيوني؟ الأوروبيون- بناء على ما يدّعون- قد ظلموا اليهود في سنوات الحرب العالمية الثانية، وعلى هذا يجب الانتقام لليهود بتشريد شعب في غرب آسيا وارتكاب مجازر رهيبة في ذلك البلد!".

كذلك قال القائد خامنئي إن الدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على الراية مرفوعة، مؤكداً أن محور هذه الوحدة يجب أن يكون الجهاد الداخلي وعدم الثقة بالأعداء.

وتابع قائلاً: "موازين القوى تغيرت بقوة لصالح الفلسطينيين".

وأضاف أن الجهود التي بذلت مع بعض البلدان العربية للتطبيع مؤشر على ضعف الكيان الصهيوني.

ووفق القائد خامنئي فإن "العد التنازلي للكيان الصهيوني وصعود المقاومة وانتشار الوعي لدى الشباب تبشر بغد مشرق"، مضيفاً أن "المجاهدين الفلسطينيين يجب ان يواصلوا نضالهم المشروع ضد الكيان الغاصب".

وأعرب القائد خامنئي عن قناعته بأن المساعي الرامية لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية لن تحقق أهدافها، قائلا: "الحكومات الضعيفة لن تنتفع من العلاقات مع هذا العدو وسوف يعيث فسادا في أرضها وأموالها وأمنها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال حرس الثورة في إيران إن يوم القدس هو " يوم الله العظيم، وإنه فرصة لإظهار وحدة المسلمين وإرادتهم في حل القضية الفلسطينية والتصدي للكيان الصهيوني الغدة السرطانية كأولوية أولى للعالم الإسلامي".

وأكّد حرس الثورة في بيانٍ له على وجوب استمرار شعلة الانتفاضة في فلسطين وأن المخططات الأميركية والصهيونية محكوم عليها بالفشل.