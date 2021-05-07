الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويحطم كاميرا تلفزيون فلسطين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، اليوم الجمعة، على الصحفيين، ومنعتهم من الاقتراب من المعسكر، وكسرت كاميرا تلفزيون فلسطين.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، معسكر سالم منطقة عسكرية مغلقة بعد استشهد شابين، وإصابة ثالث بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر صحفية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من الاقتراب من المعسكر مستخدمة القنابل المسيلة للدموع تجاه الصحفيين وطواقم الإسعاف لمنعهم من التغطية، واعتدت بالضرب على مصور تلفزيون فلسطين صخر زواتية وحطمت كاميرا التصوير الخاصة بالتلفزيون، كما أفاد لـ"وفا"، وذلك وسط تعزيزات عسكرية في محيط المعسكر.