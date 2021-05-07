صبري: يجب تمكين أهل القدس من الثبات والرباط وصّد الاحتلال

اكد قال خطيب مسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، على ضرورة "الحفاظ على أهل القدس ليتمكنوا من الثبات والرباط وصدّ التهويد والاعتداء الاسرائيلية على المدينة المقدسة وأهلها".

ودعا الشيخ صبري، إلى "تحقيق أمور عملية للحفاظ على أهلها وعلى طابعها وأن يكون يوم القدس منطلقاً للحفاظ على المدينة وأهلها".

ومن جهته، قال المطران عطا لله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين، إنه "يتوقع المقدسيون من أشقائهم العرب والمسلمين والمسيحيين أن يتضامنوا معهم".

وأضاف حنا، أنه "عندما تدافعون عن القدس فأنتم تدافعون عن أنفسكم وتكونوا مع دينكم وحضاراتكم وإنسانيتكم لأن القدس حاضنة كل ما هو جميل في المشرق".

الأب منويل مسلّم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، أشار إلى أنه "يجب أن نسترجع بقوة السلاح الذي استخدمته إسرائيل لإخراجنا من فلسطين،" مشيراً إلى أنه "يجب أن نستخدم البندقية لنعيد ما خسرناه بالبندقية".