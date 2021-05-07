الحوثي: يوم القدس العالمي جاء تأكيدًا نحو التركيز على تحرير فلسطين

اعتبر السيد عبد الملك الحوثي، زعيم انصار حركة انصار الله اليمنية، اليوم الجمعة، مناسبة يوم القدس العالمي، "تأكيدًا على الثوابت، في توجيه التركيز نحو القضية المركزية للأمة، وهي تحرير القدس وفلسطين".

وأكد الحوثي، خلال المنبر الموحد ليوم القدس، أن اليمن بالتكامل مع محور المقاومة، ماضٍ في عملية تحرير فلسطين والمقدسات وكل الأراضي العربية المحتلة، مهما كانت الظروف والنتائج.

وقال الحوثي: "ينطلق في هذا الموقف من قيم الشعب اليمني، الذي يعتبر كيان الاحتلال الإسرائيلي خطراً على كل دول المنطقة، لذا فمن الواجب المشاركة في إنهاء وجود هذا الكيان".

وأضاف أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان المحتل، ما هو إلا إعلان لعمالتهم وتحالفهم مع كيان الاحتلال.

وأشار إلى أنه سيكون لهذا الفرز بين المقاومين والمطبعين، دور في صناعة تحول كبير، لأن الدول المطبعة كانت تعمل وفق أجندة الاحتلال، من خلال تأخير وعرقلة أي جهود جادة وفعالة في مقاومة الاحتلال.

ودعا الحوثي، حركات المقاومة إلى تكثيف الجهود، من خلال بناء القدرات وتفعيل الطاقات وتنسيق المواقف فيما بينها.

وتوجه بالتوجه للفلسطينيين المنتفضين في القدس وبقية المناطق، كما وجه رسالة للاحتلال "الإسرائيلي"، مفادها أن "المواجهة باتت أصعب عليه، لأن الفرز بين محور المقاومة والدول المطبعة، يشكل مقدمة للنصر الحاسم عليه، مؤكداً بأن النصر آت حتماً".

وأعاد الحوثي، طرح مبادرة التبادل مع السعودية، التي تهدف تحرير معتقلي حركة "حماس" لديها، مقابل الإفراج عن طياريها.

ووصف التعنت السعودي في عدم الموافقة بعد، بأنه دليل على العمالة لكيان الاحتلال.