"الجهاد" الإسلامي يقدم واجب العزاء لعائلة الشهيد عودة  في نابلس

تقدم وفد من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، بواجب العزاء لعائلة الشهيد سعيد عودة، حيث زار الوفد بيت عودة الكائن في قرية أودلا بمحافظة نابلس، مساء أمس الخميس.

وقال الشيخ القيادي خضر عدنان: إن "الاحتلال المجرم أقدم على عملية إعدام الفتى البطل الشهيد سعيد عودة انتقاماً لعملية زعترة، التي نفذها البطل منتصر شلبي".

وأضاف عدنان، أن الشهادة هي اصطفاء وأن الله عز وجل يصطفي من عبادة من يشاء لهذا المقام العظيم مقام الشهداء.

ونقل عدنان تهاني حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بأمينها العام المجاهد زياد النخالة أبو طارق بهذه الشهادة العظيمة والاصطفاء الرباني للبطل سعيد عودة، وكذلك تقدم بالتعازي لهذا الفقد الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يربط على قلوب ذوي الشهيد وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

وتمنى عدنان الشفاء العاجل والتام للشاب منذر عبد الرحيم الذي جرح خلال محاولته انقاذ الشهيد سعيد عودة.