وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة تعلن عن رابط المنحة القطرية وآلية صرفها

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، اليوم الجمعة، عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة وذلك خلال الفترة من الجمعة الموافق 07-05-2021م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11-05-2021م,

وأوضحت الوزارة، أنه صرف أموال المنحة سيبدأ في تمام الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6:00 عصراً، حيث سيتم صرف المنحة من كافة مكاتب البريد.

ونوهت إلى أنه سيتم اغلاق مكاتب البريد وقت أداء صلاة الجمعة وذلك من س12:30 وحنى س01:30

وأشارت وزارة الاتصالات والمعلومات، إلى أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بذلك هنا.

وشدّد على ضرورة التزام المستفيدين بالتعليمات التالية:-

1. الصرف للمستفيد شخصياً

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف

3. احضار قلم شخصي للتوقيع

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف

6. على المستفيد الذي لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام