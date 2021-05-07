طالع تفاصيل "طقس فلسطين" اليوم الخميس 7-5-2021

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس 7-5-2021، كما دون يطرأ تغيير تبقى حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً.

وأوضح موفع "طقس فلسطين"، أنه في ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

غدًا السبت، يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات,

فيما تسود أجواء صيفية حارة الى حارة جداً بوجه عام نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.