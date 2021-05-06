مركز هالة الشوا شمال غزة يعلق تطعيم المواطنين باللقاحات ضد "كورونا"مؤقتًا

أعلن مدير مركز هالة الشوا الطبي في شمال غزة، الدكتور هاشم أبو هاشم، مساء اليوم الخميس، تعليق دوام العاملين في المركز الطبي في بيت لاهيا شمال القطاع، وتطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 8- مايو.

وأفاد أبو هاشم، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن فريق الحملة الوطنية للتطعيم سيعلق العمل يوم السبت، ويستأنف يومي الأحد والاثنين لاستكمال اجراءات التطعيمات ضد الفيروس، ثم سيتوقف مجددًا خلال فترة إجازة العيد، بدءًا من يوم الثلاثاء؛ حتى يوم السبت أول أيام العيد، على أن يعود الدوام يوم الأحد.

وأشار الدكتور إلى أن المركز نفذ ما مجموعة 11058 تطعيم جرعة أولى وثانية ضد الفيروس، خلال الفترة الممتدة من 1/3, وحتى اليوم 6/5.

ودعا أبو هاشم، جميع الفئات التي صنفتهم وزارة الصحة حسب الأولويات، منهم المرضى والفئات الهشة، إلى ضرورة التوجه إلى المراكز الطبية المحددة من الوزارة لأخذ اللقاح، لافتًا إلى أن "اللقاحات ضد الوباء، فعالة وآمنة جدًا في محاربة العدوى".

وفي السياق، قالت وزارة الصحة بغزة، في موجز تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، إن "اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38168 شخص"

وأضافت الوزارة، أن اجمالي حالات الوفاة وصل الى930 حالة وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 92976 حالة، والمصابين103583 .

وفيما يتعلق بالحالات الحرجة، أشارت الى أن اجمالي الاصابات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 250 حالة و الحالات الخطيرة والحرجة وصل الي 193 حالة.