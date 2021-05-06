سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، والذي قفز خلال التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء.

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 مايو 2021

سعر الدولار في السودان= 399.27 جنيه للشراء، و401.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 396.62 جنيه للشراء، و398.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء= 405 جنيهات، مقابل نحو 400 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي= 480.09 جنيه للشراء، و 482.49 جنيه للبيع ، مقابل نحو 477.49 جنيه للشراء، و 479.88 جنيه للبيع، أمس.

سعر اليورو الأوروبي، في السوق السوداء= 480 جنيها، مقابل نحو 472 جنيها، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي= 555.40 جنيه للشراء، و 558.18 جنيه للبيع ، مقابل نحو 550.40 جنيه للشراء، و 553.15 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني= 545 جنيها، مقابل نحو 542 جنيها، أمس.

سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي= 106.48 جنيه للشراء، و 107.01 جنيه للبيع ، مقابل نحو 105.76 جنيه للشراء، و 106.29 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط العملة السعودية، في السوق السوداء، إلى نحو 107 جنيهات، مقابل نحو 104 جنيهات، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي= 108.71 جنيه للشراء، و 109.25 جنيه للبيع ، مقابل نحو 107.98 جنيه للشراء، و 108.52 جنيه للبيع، أمس.

فيما زادت العملة الإماراتية، لدى السوق السوداء، إلى نحو 108 جنيهات، مقابل نحو 106 جنيهات، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي= 1319.06 جنيه للشراء، و 1325.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 1310.28 جنيه للشراء، و 1316.83 جنيه للبيع، أمس.

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