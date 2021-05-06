سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 -5- 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري أسعار الذهب في السعودية بشكل مستمر خدمة للمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 -5- 2021

وقد شهدت اسعار الذهب في السعودية انخفاضا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 -5- 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 214.37 ريال (57.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 187.57 ريال (50.02 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 160.77 ريال (42.87 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 125.05 ريال (33.35 دولار).

سعر أوقية الذهب = 671.25 ريال (1779 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) = 1500.56 ريال (400.15 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 -5- 2021

يشار ان الذهب تراجع أكثر من 1% في المعاملات الفورية إلى 1775.02 دولار للأوقية، وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% أيضا إلى 1774.70 دولار للأوقية.