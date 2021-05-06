موعد عيد الفطر في مصر 2021- 1442هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، توقيت عيد الفطر في جمهورية مصر العربية، والذي يبحث عنه الكثير من المسلمين في الوطن العربي والمقيمين في الدول الأجنبية، لذلك سنقدم لكم موعد عيد الفطر في مصر.

موعد وتوقيت عيد الفطر السعيد في مصر 2021

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في جمهورية مصر العربية بأن موعد عيد الفطر المبارك هذا العام فلكيًا سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، وكذلك في المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية، وبناءً على تصريحات رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إياد نصار، فإنه من المنتظر أن يولد هلال شهر شوال في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 بتوقيت القاهرة، وهو يوم تحري هلال عيد الفطر المبارك هذا العام، وعليه يكون شهر رمضان المبارك هذا العام عدة أيامه 29 يومًا في مصر والدول العربية اعتمادًا على الكشوفات الفلكية.

موعد عيد الفطر 2021

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في جمهورية مصر العربية، بأن الدول التي من المتوقع فيها أن لا يظهر هلال شهر شوال في التاسع والعشرن من رمضان 1442، هي داكار في السنغال ومراكش وفاس في المغرب ونواكشوط في موريتانيا، فيما عد ذلك يولد هلال عيد الفطر المبارك في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس الثلاثون من رمضان ويتم رؤيته في سماء القاهرة قبل غروب الشمس ب12 دقيقة.

موعد عيد الفطر في مصر 2021- 1442ه

وعليه فإن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا سيكون يوم الخميس الموافق 13/5/2021، وعدة أيام شهر رمضان 29 يومًا، نظرًا بأن شهر شعبان كانت عدته 30 يومًا وجاءت رؤية هلال شهر رمضان هذا العام مطابقة للحسابات الفلكية، ويكون الأربعاء 12/5/2021 ه المتمم لشهر رمضان في مصر والسعودية وباقي الدول العربية والإسلامية فيما عدا المدن المذكورة أعلاه.

هذا كما صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن آخر يوم في شهر رمضان المبارك 1442 وهو 12 مايو 2021 سيكون الأطول في عدد ساعات الصيام، بحيث تبلغ عدد ساعات الصيام فيه 15 ساعة و 35 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021

هذا وفيما يتعلق بموعد صلاة عيد الفطر المبارك 1442 هجري 2021 ميلادي، طبقًا للحسابات الفلكية، سيحين موعدها في تمام الساعة الخامسة وثمانية وعشرون دقيقة في محافظة القاهرة، على أن يصدر المعهد القومي للبحوث بيانًا بموعد صلاة عيد الفطر في كافة مدن ومحافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، كما تحدد دار الإفتاء المصرية موعد صلاة العيد ليلة رؤية هلال شهر شوال.

إجازة عيد الفطر في مصر

وذكرت السلطات المصرية، أن إجازة عيد الفطر في مصر على أن تكون بداية من يوم الأربعاء الموافق الثلاثون من رمضان، وحتى يوم الأحد الموافق الرابع من شوال، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة الجائحة هذا العام، على أن يتم أيضا إقامة صلاة العيد في المساجد الكبيرة فقط بنفس طقوس إقامة صلاة الجمعة.