حريق يتسبب بوفاة 8 فلسطينيين جراء حريق في مدينة جدة

لقي ثمانية فلسطينيين، اليوم الخميس، مصرعهم بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة، إثر حريق اندلع في مقر إقامتهم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت سفارة دولة فلسطين في جدة، أسماء الضحايا وهم: بدور أحمد البورنو، وأبناءها: نغم نادر عيوش، وتالين، وبسنت، وكنان، وهتان، بالإضافة إلى رئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.

بدوره، نعى سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، وطاقم السفارة، ضحايا الحادثة، وتقدموا بالعزاء لذوي الثكلى وأبناء الجالية.

وفي أعقاب الحادث وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، توجه السفير الآغا إلى مدينة جدة وقدم واجب العزاء والمواساة بالضحايا، ووقف على حيثيات الحادث الأليم.