سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم اسعار الدولار في سوريا، حيث تهم الكثيرين ، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن اسعار الدولار على محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 -5- 2021

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سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 -5- 2021

شهد سعر الدولار في سوريا ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 -5 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 -5- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء بسوريا مقابل الليرة نحو 3010 ليرات للشراء، و3090 ليرة للبيع.

السعر الرسمي للدولار

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 3607 ليرات للشراء، و3708 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 6 -5- 2021

الجنيه الاسترليني

وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 4178 ليرة للشراء، و4299 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال وارتفع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 800 ليرة للشراء، و825 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

وصعد سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات في السوق الموازية السورية، إلى نحو 817 ليرة للشراء، و841 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى السوق الموازية، إلى مستوى 9981 ليرة للشراء، و10272 ليرة للبيع.