سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم اسعار الدولار في لبنان، حيث تهم الكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن اسعار الدولار على محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 -5- 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد بخصوص العملات واسعار الذهب وغيرها من امور الاقتصاد، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في لبنان، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 -5- 2021

وقد شهد سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس تراجعا مقابل الليرة اللبنانية، بنحو 90 ليرة، في السوق الموازية "السوداء".

وقد انخفض متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 12380 ليرة للشراء، و 12430 ليرة للبيع، مقابل نحو 12470 ليرة للشراء، و 12520 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 6 -5- 2021

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.