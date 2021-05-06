ارتفاع اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-5-2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في مصر لما لها من اهمية للكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث على محركات البحث العالمية على اسعار الذهب قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-5-2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار الذهب والعملات في العديد من الدول العربية، واليوم نقدم اسعار الذهب في مصر حيث يبحث عنها كثيرون، وتهم كثير من التجار، لمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-5-2021

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-5- 2021، ارتفاع طفيف في ظل صعود المعدِن الأصفر في التعاملات العالمية، ليرتفع في بداية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات ليسجل 894 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 782 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-5-2021

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6248 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27710 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 894 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

اوقية الذهب عالميا

كما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1787 دولارًا.