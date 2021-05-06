نتائج القبول المبدئي مكافحة المخدرات 1442 نساء في السعودية عبر منصة ابشر.. وخطوات الاستعلام

نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء ، وفي هذه المقالة التي ارفقها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على نتائج مكافحة المخدرات نساء 2021 في المملكة العربية السعودية ، ولقد رصد موقع جوجل عمليات بحث عالية بشأن هذه النتائج ، وتم الاعلان في صباح اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 عن القبول المبدئ لهؤلاء النساء المتقدمات لشغل الوظائف العسكرية على رتبي جندي ، كما وضعنا لكم خطوات الاستعلام عنها ولمعرفة ذلك قم بقراءة المقالة حتى النهاية .

في حين، تم الإعلان عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء من خلال بوابة ابشر للتوظيف الالكتروني، وأصبحت النساء المتقدمات قادرات على استعلام اسمائهن على ان يتم تكملة الإجراءات في المرحلة الأخرى.

فلسطين اليوم يحرص على نشر جميع المقالات التي تخصص اخبار المملكة العربية السعودية ، كما هو الحال هنا مع نتائج مكافحة المخدرات 1442 نساء .

ابرز التعليمات هامة للمقبولين في نتائج مكافحة المخدرات للنساء 1442 :

أولا: أولى هذه التعليمات، أنه لابد من إحضار النموذج الخاص بموعد المراجعة الذي تم طباعته عبر منصة (ابشر تظيف) نتيجة القبول.

ثانيًا: والثانية، على المقبولات تصوير عدد (2) صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار الأصل.

ثالثًا، على المقبولات إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المترشحة المقبولة والذي يتضمن إسم والدة المتقدمة المقبولة.، ولابد من إحضار صورة من سجل الأسرة للمترشحة المقبوله في كانت متزوجة. وضرورة إحضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

رابعًا: ومن ضمن التعليمات، أنه لابد من تصوير عدد (صورة) مصدقة من الشهادة الثانوية أو ما يُعادلها مع ضرورة إحضار الأصل، ولابد من تصوير الشهادات الإضافية (الدبلوم، البكالوريوس) التي تم تسجيلها أثناء التقديم في منصة أبشر للتوظيف عدد صورة واحدة مصادق عليها مع ضرورة إحضار الأصل.

خامسًا: للمتقدمات المقبولات الحاصلات علي المؤهلات من خارج أراضي السعودية عليهن إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي. ومع إحضار ملف يتح حفظ كافة الأوراق والمستندات الثبوتيه فيه.

سادسًا: يمنع منعا باتا اصطحاب أي مرافقين. ولابد من إحضار قلم أزرق جاف.

سابعًا: يمنع منعا باتا دخول الحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات ، ولابد من تصوير عدد (2) صورة من السجل الأكاديمي للشهادة الإضافية (الدبلوم، البكالوريوس).

ثامنًا: لابد من احضاره صورة لنتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) علي أن يكون موضح بها الدرجة وفقًا لما تم تسجيله.

الاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات 1442 :

أولاً: الخطوة الأولى ، يترتب الدخول إلى رابط منصة أبشر الرسمية الإلكترونية وهو (https://www.absher.sa/ )

ثانيًا: والثانية، كتابة كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

ثالثًا: وبعدها النقر علي التبويب في الصفحة الرئيسية، ثم تدوين عبارة أنك تستعلم عن وظائف مكافحة المخدرات الخاصة بالنساء.

رابعًا: النقر علي الأيقونة التي تحمل مسمي (القبول) من القائمة الرئيسية للمنصة الإلكترونية أبشر.

خامسًا: الآن عليكم ملئ وإدخال جميع البيانات المطلوب تعبئتها عن المُتقدمة والتي تتمثل في: (الرقم الوظيفي المراد الاستعلام عنه، رقم هوية الأب، الحالة الاجتماعية، جنس المُتقدمة، تاريخ الميلاد، رقم الهوية).

سادسًا: الخطوة السادسة، الآن عليكم النقر علي الأيقونة التي تحمل مسمي (عرض)، وبعدها سوف تظهر نتيجة قبول مكافحة المخدرات للنساء 1442 مُباشرة.