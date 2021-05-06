تردد قناة كوين Queen channel الجديد 2021 على النايل سات .. مواعيد المسلسلات

تردد قناة كوين Queen channel الجديد 2021 على النايل سات ، وتهاف متابعو قناة كوين العريقة على مواقع الانترنت طلبًا في معرفة التردد الجديد ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة الرائعة للإجابة عن استفساراتكم علمًا أن القناة تقدم العديد من المسلسلات الرمضانية التي جذب مئات الآلاف من المشاهدين اسبوعيًا لمتابعتها ومشاهدتها في البيت ، بأريحية تامة .

وفي هذه المقالة تعتبر قناة كوين Queen channel على القمر الصناعي 2021 الجديد من أبرز القنوات المهمة التي تم ظهورها بالفترة الأخيرة بالوسط الفني، وحازت إعجاب عدد ضخم من الجماهير، لذلك سيتمكن جميع المتابعين من ضبط الإشارة على شاشات التلفاز .

ويحرص فلسطين اليوم على توفير جميع الترددات ، بما فيها ترددات القنوات الرياضية والاخبارية والفنية والمتنوعة ، كما هو الحال مع تردد قناة كوين .

إليك مواعيد عرض المسلسلات على قناة كوين :

أولاً: مسلسل ملوك الجدعنة، يُذاع في الساعة ٩:٠٠ مساءً.

ثانيًا: مسلسل القاهرة كابول، تتم إذاعته في الساعة ١٠:٣٠ مساءً.

ثالثًا: مسلسل لحم غزال، هذا المسلسل يتم إذاعته في الساعة ٧:٠٠ مساءً كل يوم بشهر رمضان المبارك بتوقيت القاهرة.

رابعًا: مسلسل المداح تتم إذاعته في الساعة ٤:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة كل يوم بشهر رمضان المبارك.

خامسًا: مسلسل خلي بالك من زيزي، تتم إذاعة هذا المسلسل كل يوم بشهر رمضان المبارك في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

سادسًا: مسلسل بنت السلطان، تتم إذاعته في الساعة ٤:٠٠ مساءً بالقاهرة.

سابعًا: مسلسل ظل راجل: تتم إذاعته في الساعة ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

ثامنًا: مسلسل نسل الأغراب، يُذاع في الساعة ١٢:٣٠ مساءً.

تردد قناة كوين 2021 Queen channel :

التردد: 12604.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

وتبث قناة كوين المسلسلات "بدون استثناء طوال اليوم بدون اعلانات والمواعيد علي شريط البار اسفل الشاشة خليهم يشربوا اعلاناتهم"، وتبث مختلف الأعمال التي تم إنتاجها في السنوات الماضية منها مسلسل بكار الكرتوني التلفزيوني الشهير.

ونتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة كوين Queen channel 2021 ، ان تنال اعجابكم .