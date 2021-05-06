محامي الأسير علاء الريماوي: محكمة الاحتلال قصرت مده اعتقاله

قال خالد زرياقه محامي الأسير الصحفي علاء الريماوي، اليوم الخميس، إن "محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت تقصير مدة الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي".

وأضاف الريماوي، أن مدة التقصير من ثلاثة أشهر الى شهر ونصف غير قابلات للتمديد.

يشار إلى أن جلسة محاكمة الأسير الريماوي كانت غيابية، وسيتم عرض الأمر عليه من قبل محاميه يوم الاحد القادم ليقرر مصير اضرابه عن الطعام بناء على الضمانات المقدمة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الصحفي علاء الريماوي في رام الله، ووجهت له تهمه بموقعه المؤثر، حيث شرع الريماوي بالإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله.