داخلية غزة توضح تفاصيل إصابة شرطيين اثناء مداهمة أحد المنازل بها كمية من المخدرات

أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، تفاصيل حادثة إطلاق نار على دورية شرطة في منطقة الرمال وسط مدينة غزة، بعد تلقيها إشارة عن وجود كمية من المخدرات داخل احد المنازل، وأدت لإصابة شرطيين.

وأفاد العقيد في وزارة الداخلية ايمن البطنيجي، في تصريح له، بأن قوة شرطية من شرطة مكافحة المخدرات مدعومة بقوة من شرطة التدخل والشرطة النسائية توجهت لتفتيش أحد المنازل بمنطقة الرمال صباح اليوم، بعد ورود معلومات بوجود كمية من المخدرات داخل المنزل، واستصدار إذن تفتيش من النيابة.

وفور وصول القوة للمكان تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المنزل ما أدى لإصابة اثنين من ضباط مكافحة المخدرات، وتم نقلهما لمستشفى الشفاء، وهما بحالة متوسطة.

وتمكنت القوة من التعامل مع إطلاق النار والسيطرة على الحدث، حيث تم اعتقال مُطلق النار (ع، ب) 35 عاماً، وأشخاص آخرين تواجدوا في المنزل، وهم قيد التحقيق حالياً، وفق البطنيجي.

وعثرت الشرطة على كمية من المواد المخدرة تشمل (حشيش، وماريجوانا، وحبوب مخدرة) في المنزل وقامت بمصادرتها، كما تمت مصادرة عدد من قطع السلاح وقنابل يدوية وذخائر ومتفجرات، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.